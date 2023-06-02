ABD ve Suudi Arabistan, Sudan için arabuluculuk görüşmelerini askıya aldı

ABD ve Suudi Arabistan, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların durdurulması için Cidde şehrinde yapılan ateşkes görüşmelerinin askıya alındığını duyurdu.

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ABD’nin Hartum Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı iki ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, bu kararın, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve HDK tarafından ilan edilen ateşkeslerin ihlallerinin sonucu olarak alındığı belirtildi.

Bu ihlallerin, ateşkesin hedeflerinden olan insani yardımın ulaştırılmasını ve temel hizmetlerin yeniden sağlanmasını engellediği bildirilen açıklamada, çatışmaların patlak verdiği 15 Nisan’da bu yana, insani yardım için kullanılan 115 aracın çalındığı ve 57 depo ve 55 ofisin yağmalandığı, ateşkes süresince insani yardım tırlarının geçişine izin verilmediği ve her iki tarafın kontrolündeki bölgelerdeki depoların yağmalandığı bilgisi paylaşıldı.

İKİ ÜLKE, GÖRÜŞMELERİ YENİDEN BAŞLATMAK İÇİN HAZIR

Açıklamada, Suudi Arabistan ve ABD’nin, insani yardımın sağlanması ve temel hizmetlerin eski haline getirilmesine yönelik somut adımlar atıldıktan sonra Cidde görüşmelerini yeniden başlatmak için taraflarla ciddi şekilde çalışmaya hazır olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, “İki tarafın eylemleri halkın acılarını artırdı ve ulusal birliği ve bölgesel istikrarı tehlikeye attı.” ifadesi kullanıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, çatışan iki tarafın ateşkesi ve Cidde Bildirgesi’ni ihlalinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

ABD’DEN SUDAN’DA ÇATIŞAN TARAFLARA YAPTIRIM

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Washington yönetiminin Sudan’da çatışan iki tarafa karşı yaptırım ve vize kısıtlamaları ile Sudan’a yönelik ticaret uyarısı olmak üzere üç adım attıklarını duyurmuştu.

Sudan ordusu ile HDK’nin Cidde’de üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmemesine yanıt olarak bu adımları attıklarını bildiren Blinken, “ABD, Sudan’da görev yapan Sudan Silahlı Kuvvetleri, HDK yetkilileri ve eski Ömer el-Beşir rejimi liderleri de dahil olmak üzere Sudan’ın demokratik geçiş sürecini aksatan ve buna ortak olan belirli kişilere vize kısıtlamaları getiriyor.” bilgisini vermişti.

ABD’li bakan, “İnsani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanması, silahların susturulması ve Sudan’da barışın, güvenliğin ve istikrarın yeniden tesis edilmesi konularında ilave önlemler almaya hazırız ve taraflarla yakın temas halinde bulunmaya devam ediyoruz.” ifadesini kullanmıştı.

CİDDE GÖRÜŞMELERİ

Sudan’da ordu ile HDK arasındaki çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs’ta “Cidde Bildirgesi” imzalanmıştı.

ABD ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler yoluyla imza altına alınan bildirgede, Sudan ordusu ve HDK’nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilerek, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğu vurgulamıştı.

Taraflar, çatışmalara kalıcı bir çözüm bulmak için görüşmeleri devam ettirirken 2 kez ateşkes ilan edilmiş ancak onlara uyulmamış ve çatışmalar devam etmişti.

SUDAN’DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMALAR

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemiş, HDK'nin ise sivil bir hükûmetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan’da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığını bildirdi. (AA)

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