ABD ziyareti tansiyonu artırdı… Çin tatbikat başlattı

Çin, Tayvan lider vekilinin ABD ziyaretinin ardından Ada çevresinde askeri tatbikat yaptı.

Sozcu.com.tr

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Çin ordusu, Tayvan lider vekili Lai Ching-te’nin Güney Amerika ülkesi Paraguay’ı ziyareti öncesi ve sonrasında ABD’nin New York ve San Francisco şehirlerine yaptığı “geçiş ziyaretlerinin” akabinde Tayvan Adası’nın çevresinde hava ve deniz kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikata başladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Şı Yi, yaptığı açıklamada, Tayvan’ın kuzeyi ve güneybatısındaki hava sahası ve sularda düzenlenen tatbikatın, “Tayvan’ın bağımsızlığını savunan güçlerin dış güçlerle işbirliğine karşı sert bir uyarı olduğunu” belirtti.

Sözcü Şı, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katıldığı tatbikatın, “acil muharebe hazırlık devriyesi ve talimi” olduğunu, “uçak ve gemilerin koordinasyonu ile hava ve deniz alanlarını kontrol etme kabiliyetine odaklandığını” ifade etti.

Komutanlığın sosyal medya hesabından tatbikat görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldı, devlet televizyonu CCTV, güdümlü füze taşıyan gemilerin ve savaş jetlerinin tatbikata katıldığını bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün gece yarısından bugün akşam saatlerine kadar Çin’e ait 42 askeri hava aracı ve 8 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu. Bakanlığın açıklamasında 42 hava aracından 26’sının, Tayvan Boğazı’nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği belirtildi.

Açıklamada, Tayvan silahlı kuvvetlerinin savaş uçakları, gemiler, tespit-takip vasıtaları ve karaya konuşlu füze sistemleriyle durumu yakından takip ettiği kaydedildi.

Tatbikat, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan’ın lider vekili Lai’nin Paraguay ziyaretinin ardından ABD’nin San Francisco şehrine uğradıktan sonra Ada’ya dönmesinin ardından geldi. Lai, Paraguay’ın yeni seçilen Devlet Başkanı Santiago Pena’nın 15 Ağustos’taki yemin törenine katılmak üzere bu ülkeyi ziyareti öncesinde geçiş durağı olarak New York’a, sonrasında ise San Franciso’ya uğramıştı. (AA)

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