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ABD’den terör saldırısı uyarısı: Kalabalıktan uzak durun

ABD, Uganda'da dün önlenen terör saldırısının ardından vatandaşlarına ülkedeki tehdidin devam ettiği uyarısında bulundu.

Yayınlanma: 18:21 - 04 Eylül 2023 Güncellenme:
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ABD’den terör saldırısı uyarısı: Kalabalıktan uzak durun

ABD’nin Kampala Büyükelçiliği, yaptığı açıklamada, Uganda’da terör saldırısı tehdidinin halen sürdüğünü ve buradaki vatandaşlarından kalabalık yerlerden uzak durmasını istedi.

Uganda polisi dün başkent Kampala’daki bir kilise yakınlarında bombalı saldırıyı önlemişti. Polis, çantasında patlayıcı taşıyan 28 yaşındaki bir kişiyi kiliseye girmek üzereyken gözaltına almıştı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis Sözcüsü Patrick Onyango, bombalı saldırı olacağına ilişkin önceden istihbarat aldıklarını ve gözaltına alınan kişinin suçunu itiraf ettiğini belirtmişti.

Güvenlik güçleri, farklı kiliselere de saldırı hazırlığı istihbaratı alınması üzerine şehirdeki güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

Somali ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde barış gücü askerleri bulunduran Uganda’da, önceki yıllarda da farklı gruplar tarafından terör saldırıları gerçekleştirilmişti. (AA)

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