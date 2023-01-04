ABD’de bir ilk: Transeksüel bireyin idamı tartışma yarattı

ABD’de kız arkadaşını tecavüz ettikten sonra bıçaklayarak öldüren 49 yaşındaki Amber McLaughlin, ülke tarihinde idam edilen ilk trans birey oldu.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin Missouri eyaletinde 2003'te kız arkadaşını vahşice öldürmekten ölüm cezasına çarptırılan transeksüel kadın Amber McLaughlin, dün idam edildi. Affedilmesi yönündeki taleplere karşın 49 yaşındaki McLaughlin'in infazı iptal edilmedi.

Missouri'nin Cumhuriyetçi Valisi Mike Parson'ın af talebinin kabul edilmediğini açıklamasının ardından trans bireyin idamı gerçekleşti. Eyaletteki Demokrat temsilciler, uzun süredir, ruhsal sorunları olduğu belirtilen 49 yaşındaki kadının cezasının iptali için kampanya yürütüyordu.

SON AÇIKLAMASI ORTAYA ÇIKTI

Bu kararla, ABD tarihinde ilk defa bir trans bireyin idam cezası infaz edilmiş oldu. Amber McLaughlin, 2006'da hakkındaki karar açıklandıktan sonra cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu.

2003'te sevgilisi olan Beverly Guenther'in kendisini terk etmesinin ardından onu sürekli takip eden McLaughlin, Guenther'in ofisini basıp kadına tecavüz etmiş, sonra da defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.

McLaughlin'in idam öncesi yaptığı son yazılı açıklamada, “Yaptığım şey için özür dilerim. Ben sevgi dolu ve şefkatli bir insanım” dediği ortaya çıktı.

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