ABD’de büyük tehlike kapıda

Meksika'nın Pasifik kıyısında etkili olan ve ABD'nin California eyaletine doğru ilerleyen Hilary Kasırgası nedeniyle bölge sakinleri şiddetli yağış ve sele hazırlanıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CNN’in haberine göre, bugün başlayan, bir hafta sürmesi beklenen ve California’da ilk kez tropikal yağış uyarısına sebep olan kasırga nedeniyle bölge sakinleri “katastrofik ve hayati tehlike oluşturan seller” konusunda uyarıldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, ülkeyi güneybatıdan vurması beklenen kasırganın beraberinde şiddetli yağış ve rüzgar getireceği bildirildi.

Yağışların şiddetini artırmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, California, Nevada ve Arizona eyaletlerinin bazı bölgelerinin bir yılda aldığından daha fazla yağış alacağının tahmin edildiği kaydedildi.

HİLARY KASIRGASI, 4. KATEGORİYE YÜKSELTİLMİŞTİ

ABD’nin California eyaletinin güneyinde tropikal fırtınaya dönüşmesi beklenen Hilary Kasırgası’nın kategorisi 4’e çıkarılmıştı.

Ulusal Hava Durumu Servisine göre, 25 Eylül 1939’dan bu yana Güney California’da tropikal fırtına yaşanmadı. (AA)

İlginizi Çekebilir Brezilya'da kasırga can aldı

İlginizi Çekebilir Mocha Kasırgası'nda can kaybı 400'ü aştı