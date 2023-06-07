ABD’de mezuniyet töreninde kan döküldü

ABD'nin Virginia eyaletinde bir mezuniyet töreni kana bulandı, iki kişi hayatını kaybederken beş kişi yaralandı.

Tayfun HOPALI / ABD

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ABD’de okulların yıl sonu mezuniyet törenleri, Virginia eyaletinin başkenti Richmond’da gerçekleşen mezuniyet töreninde yaşanan korkunç olayla gölgelendi.

Kimliği açıklanmayan bir kişinin açtığı ateş sonucu iki kişi hayatını kaybetti, beş kişi ise yaralandı.

Richmond polisi, olayın hemen ardından başlattığı soruşturma neticesinde, olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Şüpheli üzerinde yapılan arama sonucunda beş adet ateşli silah bulundu. Polis, şüpheli hakkındaki soruşturmayı derinleştirmeye ve olayın nedenlerini ortaya araştırmaya devam ediyor.

Olayın gerçekleştiği yer, şehrin en büyük parklarından biri ve bir tiyatro yakınında düzenlenen bir mezuniyet töreni. Hayatını kaybedenler arasında 18 yaşında bir lise öğrencisi ve 36 yaşında bir yetişkin bulunuyor. Olayda yaralananlar arasında, 14 yaşında bir çocuk ve yaşları 31 ile 58 arasında değişen dört erkek var. Ayrıca, olay sırasında yoldan geçen bir araç 9 yaşındaki bir çocuğa çarparak yaraladı.

Olayın ardından bir açıklama yapan Richmond Devlet Okulları Müfettişi Jason Kamras, duygusal bir tonla “Bu konuda başka sözüm yok. İnsanların vurulduğunu, çocuklarımızın vurulduğunu görmekten bıktım. Ve tüm camiaya bunu durdurması için yalvarıyorum” dedi.

Richmond ve tüm ABD, bu korkunç olayın ardından derin bir şok yaşarken, okul ve toplum liderleri, bu tür olaylar için daha fazla önlem alınması çağrısında bulunuyor. Okulların ve öğrencilerin güvencesi için gereken her şeyin yapılması gerektiği vurgulanırken, silah kontrolü konusu da bir kez daha gündeme geldi.

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