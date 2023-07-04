ABD’de silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

ABD'nin Texas eyaletinde bir festivalin katılımcılarını hedef alan silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr

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Yerel televizyon kanalına konuşan polis yetkililerine göre silahlı saldırı, Texas’ın Fort Worth şehrinin güneybatısındaki Como Mahallesi’nde dün gece saatlerinde düzenlendi.

Söz konusu mahallede her yıl düzenlenen ComoFest festivali katılımcılarını hedef alan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Saldırıya kaç kişinin karıştığı bilinmezken olayla ilgili henüz kimse gözaltına alınmadı.

Polis, saldırıyı doğrularken, çatışmanın pazartesi günü gece yarısından hemen önce bir otoparkta gerçekleştiği belirtildi.

CBS News’in bildirdiğine göre, bir kişi olay yerinde ve iki kişi de hastanede hayatını kaybederken, sekiz kişi daha hastaneye kaldırıldı ancak durumlarının bilinmediğini bildirdi.

Fort Worth Polis Departmanından üst düzey bir yetkili olan Shawn Murray, “Bunun aile içi mi yoksa çete bağlantılı mı olduğunu bilmiyoruz. Bu noktada bir şey söylemek için çok erken” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, özellikle son günlerde çok sayıda silahlı saldırı olaylarıyla mücadele ediyor.

Son olarak Philadelphia’da pazartesi gecesi meydana gelen ayrı bir silahlı saldırı olayında beş kişi öldü, iki kişi yaralandı ve bir şüpheli gözaltına alınmıştı.

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