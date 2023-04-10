Abone Ol

ABD’de silahlı saldırı: 5 ölü, 6 yaralı

ABD’nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde bir bankada meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 17:53 - 10 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
ABD’de silahlı saldırı: 5 ölü, 6 yaralı

Louisville Metro Polisi Departmanı (LMPD) tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde şehrin merkezinde, Old National adlı bankanın içindeki ‘aktif bir silahlı saldırgana’ müdahale edildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, biri polis 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Polis, saldırganın etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

LMPD'den Paul Humphrey, yerel basına, saldırganın henüz tam olarak nasıl öldüğünü bilmediğini söylerken, “An itibarıyla halka yönelik aktif bir tehlike bulunmamaktadır.” dedi.

Silahlı saldırıyla ilgili incelemeler sürüyor. AA

Bankacılık krizinin ardından ABD'nin en büyük 6 bankası için kasvetli senaryoİlginizi ÇekebilirBankacılık krizinin ardından ABD'nin en büyük 6 bankası için kasvetli senaryo

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD metro Polis saldırı silahlı saldırı sosyal medya
X Reklam