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ABD’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Baltimore kentinde Pazar sabaha karşı bir silahlı saldırı gerçekleşti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:45 - 02 Temmuz 2023 Güncellenme:
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ABD’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Maryland eyaletindeki Baltimore şehrinde günün erken saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı bildirildi. 3 kişinin durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

CNN'in haberine göre, Baltimore Polis Sözcüsü Lindsey Eldridge, sabah erken saatlerde şehirde bir etkinlikte bulunan kalabalığa ateş açıldığını belirtti.

Yetkililer, silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 28 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların 9’unun hastaneye sevk edildiği ve 3’ünün durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.
Görgü tanıkları, “Brooklyn Günü” etkinliği adı altında toplanan kalabalığa ateş açıldığını, 20 ila 30 el silah sesi duyduklarını söyledi.

Saldırgan ya da saldırganların kimliğine ve saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. (AJANSLAR)

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