Abone Ol

ABD’de silahlı saldırı! Ölüler var

ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
ABD’de silahlı saldırı! Ölüler var

Eyaletin Henry bölgesi yetkililerinden yapılan açıklamada, polisin, başkent Atlanta’nın güneyindeki Hampton kentinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

ZANLI BULUNAMADI

Bölge yönetiminin sözcüsü Melissa Robinson, basına verdiği demeçte, saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve zanlının henüz bulunamadığını açıkladı.

Georgia Soruşturma Bürosu sözcüsü Nelly Miles ise kendilerinden yardım istenmesi dışında olay hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. (AA)

ABD silah satışında alıcı ülkenin iç işlerini dikkate alacakİlginizi ÇekebilirABD silah satışında alıcı ülkenin iç işlerini dikkate alacakABD'de üç silahlı saldırı: 10 ölü, 38 yaralıİlginizi ÇekebilirABD'de üç silahlı saldırı: 10 ölü, 38 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam