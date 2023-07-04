ABD’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Silahlı saldırı terörünün hız kesmediği ABD'de dün de Philadelphia kentinde çelik yelekli bir kişi sokak ortasında etrafa kurşun yağdırdı. Olayda 4 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı.
ABD’nin Philadelphia kentinde yaşanan bir silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Philadelphia Polis Komiseri Danielle Outlaw, olay sonrası gözaltına alınan saldırganın kurbanlarla herhangi bir bağlantısının olmadığını ve 40 yaşlarında bir erkek olduğunu belirtti. Ayrıca, şüphelinin kurşun geçirmez yelek ve bir polis tarama cihazı taşıdığı kaydedildi.
Olay yerinde tüfek ve tabancalar ele geçirildiğini kaydeden Outlaw, saldırıyla bağlantılı olduğu bilinmeyen ikinci bir kişinin de gözaltına alındığını söyledi. Polis bu kişinin saldırgana ateş açmış olabileceğini düşünüyor.
Olayda yaralanan 2 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğun durumlarının stabil olduğu açıklandı.
Dün de Maryland’in Baltimore şehrinde düzenlenen bir açık hava partisinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi ölmüş, çoğu çocuk 28 kişi yaralanmıştı.