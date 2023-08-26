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ABD’de silahlı saldırı! Yaralılar var

ABD'nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.

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ABD’de silahlı saldırı! Yaralılar var

Boston polisi, Dorchester semtinde sabah saatlerinde silahlı saldırı yaşandığını ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

7 KİŞİ YARALANDI

Polis memuru Michael Torigian, yaptığı açıklamada, yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Olay yerinde ateşli silahların bulunduğu belirten Torigian, saldırıya ilişkin bazı kişilerin gözaltına alındığını kaydetti. (AA)

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