ABD’den NATO açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin 1 yıl daha uzatılması kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da kararı mükemmel bir haber şeklinde değerlendirdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stotlenberg’in görev süresinin 1 Ekim 2024e kadar uzatılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “İttifakın, Jens Stoltenberg’in NATO Genel Sekreterliği görev süresini uzatma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Tarihin bu kritik döneminde NATO’yu güçlendirmek için önümüzde önemli çalışmalar var” ifadelerini kullandı.

KULEBA: MÜKEMMEL BİR HABER

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da yaptığı açıklamada kararı mükemmel bir haber şeklinde değerlendirdi.

Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Jens Stoltenberg’in NATO Genel Sekreterliği görev süresinin uzatılmasına ilişkin mükemmel bir haber. Zor zamanlar güçlü liderlik gerektirir. Jens Stoltenberg tam da bunu göstermiştir. İşbirliğimizi ilerletmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerine yer verdi.

NATO DUYURMUŞTU

NATO, müttefiklerin, Stoltenberg’in görev süresinin 1 Ekim 2024’e kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardığını ve kararın Litvanya’nın başkenti Vilnius’te düzenlenecek NATO Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri tarafından onaylanacağını duyurmuştu.

Stoltenberg de görev süresinin uzatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kararın kendisini onurlandırdığını belirtmişti. (DHA)

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