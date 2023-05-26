ABD’den F-16 satışıyla ilgili çelişkili açıklamalar

ABD, Türkiye’de pazar günü düzenlenecek ikinci tur cumhurbaşkanı seçimini yakından takip ederken Washington’dan F-16 satışıyla ilgili yeni açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'deki ikinci tur seçimi dikkatle izleyen ABD'de F-16 satışı konusunda yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Politico gazetesinin haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, pazar günü düzenlenecek ikinci tur cumhurbaşkanı seçimini Erdoğan kazansa bile, ülkesinin Ankara'ya F-16 savaş uçağı satma fikrine açık olduğunu söyledi.

Daha önce Türkiye'ye savaş uçağı satışına karşı açıklamalar yapan Cumhuriyetçi McCaul'un NatSec Daily gazetesine yaptığı bu açıklama ABD'de gündem oldu. McCaul'un bu yön değişimi, Türkiye'ye F-16 satışı önündeki bir engelin daha aşılması olarak yorumlandı.

Beyaz Saray daha önce satışa yeşil ışık yakmıştı ama Temsilciler Meclisi ve Senato Dış İlişkiler Komitelerindeki dört başkanın da satışa onay vermesi gerekiyor.

McCaul açıklamasında, “Seçimi kim kazanırsa kazansın seçim sonrası İsveç'in NATO üyeliğinin tanınacağı konusunda güvence aldık” dedi. McCaul, Kongredeki komite liderlerinin satışa hâlâ karşı çıktığını, ancak Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasının ardından F-16 sevkiyatına onay verileceğine inandığını söyledi.

DEMOKRAT LİDERLER FARKLI KOŞULLAR ÖNE SÜRÜYOR

Öte yandan Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nin Demokrat partili lideri Gregory Meeks, McCaul'dan farklı açıklamalar yaparak “F-16 satışı için Ankara'nın, seçim sonrası Atina'ya yönelik saldırganlığını sona erdirmesi gerektiğini” savundu.

Meeks, “Şu anda Türkiye’ye F-16 satışını desteklemiyorum. Önce seçimlerin bitmesini bekliyorum sonra Türkiye’nin bir adım attığını görmem gerekiyor. Bir adım atılmadığı takdirde buna karşıyım. İsveç’in engellenmesi, görmek istemediğim eylemlerden biri, bunun dışında başka konular da var” ifadesini kullandı.

Türkiye karşıtı Demokrat partili Senato Dışişleri Komitesi Başkanı Bob Menendez, daha önce F-16 satışına izin vermesi için Erdoğan'ın dış politikada köklü değişikliklere gitmesi gerektiğini ifade etmişti.

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