ABD’den Ukrayna’ya silah akışı sürüyor

ABD, Ukrayna'ya 285 milyon dolarlık hava savunma sisteminin satışını onayladı.

Sozcu.com.tr

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ABD yönetimi, Ukrayna’ya 285 milyon dolar değerindeki Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemleri’nin (NASAMS) satışını onayladı.

Pentagon’a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan açıklamada, Ukrayna’ya, 285 milyon dolarlık bir NASAMS sistemi dahil “lAN/MPQ-64FI Sentinel” radarı, GPS alıcısı, Ateş İdare Merkezi, füze fırlatma sistemi ve diğer saha ekipmanlarının verileceği bildirildi.

Kongreye, satış onayına ilişkin tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış sayesinde Avrupa’da siyasi istikrarın sağlanması için ortaklık kurulan bir ülkenin güvenliğinin destekleneceği ve kararın “ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedefleriyle de uyuştuğu” ifade edildi.

Açıklamada, “Ukrayna’nın Rusya’dan gelen füze saldırılarına karşı savunma kapasitesini artırmaya ihtiyacı olduğu” vurgulanarak, Ukrayna’nın bu kapasiteye ulaşması ve etkin şekilde kullanmasının ülkedeki kritik altyapıların korunmasına yardımcı olacağına işaret edildi.

SİLAH SEVKİYATINDA İKİ YÖNTEM

ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başından beri Ukrayna ordusuna Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi ve Başkanlık yetkisiyle Amerikan ordusunun envanterinden silah çekme olmak üzere iki yöntemle yardımda bulunuyor.

Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi, Kongre tarafından yıllık savunma bütçesi kapsamında Ukrayna ordusuna şart koşulan bir fonla ABD şirketlerinden silah ve mühimmat tedarik edilmesini kapsıyor.

Bu çerçevede yapılan yardım duyuruları, Ukrayna’ya silah, mühimmat ve ekipman sağlamak için bir sözleşme sürecinin başlangıcını temsil ediyor.

Tedarik süreci uzun sürdüğü için ABD Başkanı Joe Biden, zaman zaman Amerikan ordusunun envanterinden silah çekilmesi için de Pentagon'a yetki veriyor. (AA)

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