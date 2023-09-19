ABD’den yaptırım: Türkler de listede

ABD, İranlı uçak üretim şirketiyle bağlantılı olan Türk, Çinli ve Rus kuruluşlara yaptırım getirdi. Yaptırım listesine Türkiye'den iki ismin eklendiği öğrenildi.

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ABD, İran’la bağlantılı yeni yaptırımlar getirerek Tahran’ın insansız hava aracı (İHA) ve askeri uçak geliştirmesiyle bağlantılı olan İran, Rusya, Çin ve Türkiye’den çok sayıda kişi ve kuruluşa yaptırım getirdi.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yaptırımlar, İran Uçak İmalat Sanayi Şirketi’ne ve şirketin İHA ile askeri uçak faaliyetlerine ‘sevkiyat ve finansal işlemleri kolaylaştırdığı’ belirtilen dört ülkedeki yedi kişi ve dört kuruluşu hedef aldı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın terörizm ve mali istihbarat biriminden sorumlu Brian Nelson yaptığı açıklamada “İran’ın İHA’larını kasıtlı olarak yaygınlaştırmaya devam etmesi Rusya’ya, Orta Doğu’daki uzantılarına ve diğer istikrarsızlaştırıcı aktörlere küresel istikrarı baltalama imkânı vermektedir” dedi.

Türkiye’den iki ismin yaptırım listesine eklendiği öğrenildi. (Reuters, Sozcu.com.tr)