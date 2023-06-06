ABD’li diplomatlardan Çin’e kritik ziyaret

ABD'li diplomatlar, şubat ayında Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesiyle yaşanan krizin ardından, iki ülke arasında iletişimi yeniden sağlamak üzere Pekin'de temaslarda bulundu.

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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel J. Kritenbrink ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinin Çin ve Tayvan İlişkilerinden Sorumlu Direktörü Sarah Beran, Çin’i ziyaret etti.

Kritenbrink ve Beran, yüksek irtifa balonunun yol açtığı krizden bu yana Pekin’i ziyaret eden en üst düzey yetkililer oldu.

ABD’li diplomatlar, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Caoşu ve Dışişleri Bakanlığının Kuzey Amerika ve Okyanusya İlişkileri Dairesi Direktörü Yang Tao ile görüştü.

ABD’nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns’ün de katıldığı görüşmede taraflar, “Çin-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ve farklılıkların yönetilmesi” konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmeye ilişkin ABD tarafından yapılan açıklama da “samimi, üretken ve yapıcı” geçtiği belirtilen görüşmenin, “iletişim kanallarını açık tutmak ve üst düzey diplomasiyi sürdürmek için süregelen çabaların parçası olduğu” kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan hava sahasına giren balonun vurularak düşürülmesiyle tırmanan kriz nedeniyle şubatta Çin’e yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.

Kriz nedeniyle diplomatik ilişkiler büyük ölçüde kesilirken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin’in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, 10-11 Mayıs’ta Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaptıkları görüşmede iletişimi yeniden kurma konusunda adım atmıştı.

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