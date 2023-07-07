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ABD’li senatörden “Ukrayna’nın NATO’ya üye olması gerektiği” mesajı

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını desteklediğini bildirdi.

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ABD’li senatörden “Ukrayna’nın NATO’ya üye olması gerektiği” mesajı

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın NATO’ya katılmasını teşvik eden bir karar tasarısını geçirmek için Senato’da Cumhuriyetçiler ve Demokratlarla çalışacağını belirtti.

“Gelecekteki savaşları önlemenin ve barışı teşvik etmenin en iyi yolu, saldırgan ülkelerin savaş başlatmadan önce iki kez düşünmesini sağlayacak güvenlik garantileri oluşturmaktır.” mesajını veren Graham, Ukrayna’nın NATO’ya üyeliğinin, “Avrupa’nın ve dünyanın gelecekteki güvenliği için hayati önem taşıdığı” değerlendirmesinde bulundu.

Graham, Senato’da bu öneriyi destekleyen ezici bir çoğunluk olduğuna inandığını ifade etti. Diğer yandan birçok sosyal medya kullanıcısı, Graham’ın paylaşımına tepki gösterdi.

Kullanıcılar, halihazırda Rusya ile savaşan Ukrayna’nın NATO’ya kabul edilmesinin doğru olmayacağını ve Amerikalıların bu savaşa katılmaması gerektiğini vurguladı. (AA)

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