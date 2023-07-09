ABD’li siyasetçilerden Dışişleri Bakanı Blinken’a mektup

Bu hafta Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde ABD'den dikkat çekici bir çağrı geldi.

Sozcu.com.tr

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Bu hafta Vilnius’ta gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde ABD’de Türkiye tartışması devam ediyor…

Kritik zirve öncesinde Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermemesi halen gündemdeyken ABD’de siyasetçiler, Türkiye’ye F-16 satışını tartışıyor.

ABD’li 6 siyasetçi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a bir mektup gönderdi. Yunan lobisine yakınlığıyla bilinen Temsilciler Meclisi üyeleri Chris Papas, Gus Bilirakis, Frank Palone, John Sarbanis, Dina Titus ve Nicole Malliotakis imzalı mektupta, F-16 satışına onay çıkması durumunda bazı şartlar verilmesi gerektiği belirtildi.

“ANLAMLI MEKANİZMALAR EKLEMELİYİZ”

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında ilişkilerin normalleşmeye başladığına dikkat çekilirken, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi sahibi olması ve bazı diplomasi politikalarına devam etmesinin önemi vurgulandı.

Mektupta, “Eğer Türkiye’ye F-16 ve modernizasyon kiti satışında anlaşma sağlanırsa Türkiye’nin bunları ABD’nin ulusal güvenliğini tehdit edecek şekilde kullanmasını engelleyecek anlamlı mekanizmaları eklemeliyiz” denildi. Mektupta, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini engellediği belirtilirken, “Türkiye’nin bölgedeki saldırganlığı Ege’deki istikrarı tehdit ediyor” yorumu da yapıldı.

Yunan lobisine yakınlığıyla tanınan siyasetçilerin yazdığı mektup, “Beyaz Saray yönetiminin, ABD’nin sağladığı F-16’ların ABD’nin ulusal güvenliği, Orta Doğu’daki istikrarı ve NATO ittifakına zarar vermemesini garanti etmeli. Bu sebeple, “Eğer Türkiye’ye F-16 ve modernizasyon kiti satışına onay verilirse buna Türkiye’nin ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarını ve NATO birliğini tehdit edecek şekilde kullanmasını durduracak, geciktirecek ya da iptal edecek net ve anlamlı mekanizmaları anlaşmaya eklemeli” ifadeleriyle son buldu.

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