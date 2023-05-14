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ABD’liler bu soruya yanıt arıyor: Kılıçdaroğlu nasıl telaffuz ediliyor?

Türkiye heyecanla sandıktan çıkacak sonuçları beklerken, ABD'de de yeni bir merak konusu ortaya çıktı: Kılıçdaroğlu'nun telaffuzu...

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 23:48 - 14 Mayıs 2023 Güncellenme:
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ABD’liler bu soruya yanıt arıyor: Kılıçdaroğlu nasıl telaffuz ediliyor?

Sadece Türkiye’de değil uluslararası kamuoyunda da büyük bir merak uyandıran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinden çıkacak sonuç için kıyasıya mücadele sürüyor…

 

Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesiyle birlikte cumhurbaşkanı adaylığı için 3 aday geriye kalırken, sandıkların açılmasından sonraki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu’nun oylarını artırmasıyla birlikte ABD’de yeni bir tartışma başladı…

Kılıçdaroğlu’nun nasıl telaffuz edildiğine dair New York Times mini bir rehber hazırladı.

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, seçim süreci ile gelişmeleri anbean aktarırken, hazırlanan özel haberde, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun nasıl telaffuz edildiği gösteriliyor.

“İşte Kılıçdaroğlu’nu böyle telaffuz ediyorsunuz” başlığıyla verilen haberde, “Türk seçmeni cumhurbaşkanını seçerken birçoklarının sorduğu tek bir soru var: Ana muhalefetteki Kemal Kılıçdaroğlu’nun soyadını nasıl telaffuz edeceksiniz” denildi.

Kılıçdaroğlu’nun nasıl telaffuz edildiğine dair bir video yayınlayan New York Times, “74 yaşındaki muhalefet lideri Kılıçdaroğlu’nun isminin anlamı kılıç kuşananın oğlu olarak çevrilebilir. Ağız dolusu bir isim” yorumu yapıldı.

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