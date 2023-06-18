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ABD’nin ilk kadın Müslüman federal yargıcına onay çıktı

ABD Senatosu ülke tarihinin ilk Müslüman kadın federal yargıcını onayladı.

Sozcu.com.tr
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ABD’nin ilk kadın Müslüman federal yargıcına onay çıktı

100 sandalyeli Senato'da 49'a karşı 50 oyla onaylanan Bangladeş kökenli Nusrat Choudhury New York Doğu Bölgesi Mahkemesi'nde görev yapacak.

Illiniois eyaletinde Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) hukuk direktörü olan Nusrat Choudhury ırksal adalet ve ulusal güvenlik konularında çalışmalar yürüttü.

Nusrat Choudhury ABD Başkanı Joe Biden tarafından 2022 yılı Ocak ayında federal yargıçlığa aday gösterilmişti.

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