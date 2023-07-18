AB’ye vize çağrısı: Türkiye’ye fiili ambargo uygulanıyor

Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına yönelik vize reddinde yaşanan artış tartışma yaratırken Avrupa Gazeteciler Federasyonu AB’ye çağrı yaptı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), AB ülkelerine Türk gazetecilerin vize başvurularını reddetmeye son verme çağrısı yaptı.

Türkiye'ye yönelik tutumu “fiili vize ambargosu” olarak tanımlayan EFJ, AB ülkelerinin Türkiye'den vize başvurularını reddetmesini “ayrımcılık” diye niteledi. Kurum, AB üyesi ülkelerde Türk gazetecilere yönelik sistematik bir engelleme olduğunu vurguladı.

Türk gazetecilere kısa süreli vize verilmesi durumunun endişe verici olduğunu kaydeden kurum, bu durumun ciddi mali yük oluşturduğunu, 2023'te vize ret oranlarının rekor seviyeye ulaştığını ifade etti. EFJ, Şengen vize başvurusu reddedilen kişiler arasında gazetecilerin yanı sıra akademisyen ve ünlü sanatçıların da bulunduğuna dikkat çekti.

Birçok Türk gazetecinin vize başvurusunun reddedildiğine dikkat çeken EFJ'nin Başkan Yardımcısı Mustafa Kuleli, “Şengen ülkelerini gazetecilere yönelik bu fiili vize ambargosunu sona erdirmeye çağırıyoruz. Bu önyargılı ve ayrımcı tavır, Türkiye'den gazetecilerin profesyonel sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirmesini engelliyor” ifadelerini kullandı.

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