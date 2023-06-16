AB’ye yasa dışı girişler artıyor

AB ülkelerine yasa dışı girişler, yılın ilk 5 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 102 bine yükseldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkezi Polonya’nın başkenti Varşova’da bulunan Avrupa Birliği’nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex, AB ülkelerine yasa dışı girişlerin yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 102 bine yükseldiğini bildirdi.

Frontex’ten yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz rotası bu yıl şu ana kadar AB’ye düzensiz geçişlerin yaklaşık yarısını oluşturdu.

Böylece bu yılın ilk 5 ayında girişlerde en çok kullanılan güzergah, Orta Akdeniz oldu. Bu rotadan 50 bin 318 kişi AB ülkelerine girdi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 158’lik artış olarak kayıtlara geçti. Orta Akdeniz rotasından en çok yasa dışı geçenler, Fildişi Sahili, Gine ve Mısır vatandaşları oldu.

İkinci sıradaki güzergah olan Batı Balkanlar’dan girenlerin sayısı, yüzde 25 azalarak 30 bin 717’ye düştü. Bu güzergahı en çok Suriyeliler ve Afganlar kullandı.

Üçüncü sıradaki Doğu Akdeniz’den gelenlerin sayısı da yüzde 35 azalarak 10 bin 285 oldu. Doğu Akdeniz güzergahını da en çok kullananlar Suriyeliler, Filistinliler ve Afganlar olarak kayıtlara geçti. (AA)

İlginizi Çekebilir Yunanistan'daki göçmen felaketinde korkunç iddia