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Afganistan’da sel: 12 kişi öldü

Afganistan'ın Meydan Vardak vilayetinde yaşanan selde 12 kişi hayatını kaybetti.

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Afganistan’da sel: 12 kişi öldü

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meydan Vardak’ın Celriz ilçesinde meydana gelen selde 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sele kapılan 40 kişiden haber alınamadığını ifade eden Mücahid, olayda yaralılar olduğu bilgisini paylaştı. Mücahid, yardım kuruluşlarına “sel bölgesine acil insani ve tıbbi yardım götürmesi” çağırısında bulundu. Bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. (AA)

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