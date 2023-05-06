AGİT’in seçim raporunda ‘güven eksikliği’ vurgusu

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerini gözlemleyen AGİT'in Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ara raporunu yayımladı. Gözlemci heyetinin 16 sayfalık raporunda basın özgürlüğü, depremzedelerin seçim hakkı ve HDP'ye yönelik atılan adımlara dikkat çekiliyor.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için Türkiye’yi ziyaret eden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (DKİHB), ara raporunu yayımladı.

DKİHB’nin bir kolu olan Seçim Gözlem Heyeti (SGH), seçimleri 29 Mayıs’a kadar 42 kişilik bir ekiple takip edecek.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, gözlemci heyetinin 16 sayfalık raporunda basın özgürlüğü, depremzedelerin seçim hakkı ve HDP’ye yönelik atılan adımlara dikkat çekiliyor. Raporda Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) aldığı tüm kararları kamuoyuna gerektiği gibi açıklamadığı için bir güven eksikliğinin olduğu belirtiliyor.

‘YARGININ BAĞIMSIZLIĞINA DAİR GÜVENSİZLİK’

Raporda seçim güvenliği konusunda öne çıkan kısımlar şöyle:

– “YSK ve diğer ilçe seçim kurulları, halka açık olmayan özel oturumlar düzenlemiş olup, yasal bir zorunluluk olmasına rağmen aldığı tüm kararları kamuoyuna açıklamamıştır. DKİHB SGH’nin görüştüğü kimi muhatapları, yargının bağımsızlığına dair genel bir güvensizlik olduğunu ve orta ilçe seçim kurullarında yapılan yeniden atamalarla ilgili endişelerini ve seçim kurullarının bazı iş ve işlemlerinde şeffaf olunmadığını öne sürerek, seçim idaresine duydukları güvenin farklı düzeylerde seyrettiğini belirtmişlerdir.”

– “DKİHB’nin uzun süredir bu yöndeki tavsiyesine rağmen, kesinleşmiş seçim sonuçlarıyla ilgili YSK kararlarına karşı yargıya gitme yolu kapalı. Mevcut yasal çerçeve, seçim kampanyasıyla ilgili şikayetlerin yapılabilmesine olanak vermemektedir.”

‘SİYASİ PARTİLERE BASKI’

– “DKİHB SGH'nin Türkiye’de görüştüğü bazı siyasi partili muhatapları, kampanya faaliyetlerine karşı fiziksel ve idari engellemeler çıkarıldığı, bunun yanı sıra devlet yetkililerinin söz konusu parti taraftarları üzerinde baskı uyguladığını iddia etmişlerdir.”

– “DKİHB SGH, depremlerin ardından ilan edilen üç aylık Olağanüstü Hal süresince olağanüstü hal yetkilerinin kullanılmasından kaynaklı özgürlük kısıtlaması gözlemlememiştir. Ancak, valilerin terörle mücadele ve kamu güvenliği amacıyla hak ve özgürlükleri sınırlama yetkisini kullanması, bazı doğu ve güneydoğu illerinde kampanya olanaklarını etkilemiştir.”

– “Deprem bölgesinde yapılan görüşmelerde, seçim için kayıt süresi daha uzun olsaydı daha fazla sayıda yer değişikliği yapmış seçmenin adreslerini güncelleyebilecek olabileceği ifade edilmiştir.”

– “DKİHB SGH'nin yaptığı bazı görüşmelerde seçmen listelerinin doğruluğu konusunda endişe dile getirilmemiş olsa da, bazıları depremde kaybolan seçmenlerin seçmen listelerinde olabileceği ihtimali olduğunu eklemişlerdir.”

-“Yükseköğretim Kurulu tarafından seçmen kayıt sürecinin sonlarına doğru alınan yüz yüze öğrenime devam etme kararıyla ilgili endişeler dile getirilmiştir.”

– “DKİHB SGH'nin görüştüğü muhataplar, web sitelerinin sık sık engellendiğine, içerik kaldırma taleplerine ve ifade özgürlüğüne ilişkin yasal kısıtlamaların kullanıldığına dikkat çekmekte. DKİHB’nin daha önceki tavsiyelerine rağmen, hakaret, ceza gerektiren bir suç olmaya devam etmekte ve çoğunlukla eleştirel gazetecilere karşı kullanılmakta. Ayrıca RTÜK’ün bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla ilgili endişeler dile getirilmiştir.”

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