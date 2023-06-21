Akılalmaz kaçakçılık: 64 milyon TL’lik “su kokaini” ele geçirildi

ABD'li yetkililer, Çin karaborsasındaki yüksek değerleri nedeniyle "su kokaini" olarak adlandırılan 110 kg yasadışı balık bağırsağını ele geçirdi.

Sozcu.com.tr

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ABD ile Meksika arasındaki kaçakçılık operasyonları söz konusu olduğunda, muhtemelen akla ilk gelen şey balık bağırsakları değildir. Ancak ABD Gümrük ve Sınır Koruması (CBP), geçtiğimiz aylarda yaklaşık 64 milyon TL (2,7 milyon dolar) değerinde olduğu tahmin edilen büyük bir yasadışı balık bağırsağı sevkiyatına el koydu.

Daily Star’ın haberine göre, ABD’de yakalama anlamında türünün en büyük ikincisi olduğu düşünülen olayda, Arizona’daki Nogales Bölge Limanı’nda çalışan memurlar, ülkeye kaçırılırken balıkların kaldırma kuvvetlerini kontrol etmelerine yardımcı olan organ olan 110 kg bağırsağı keşfettiler.

Ancak bunlar sıradan balık bağırsakları değildi ve yetkililer, DNA testinin mesanelerin nesli tükenmekte olan Totoaba balığına -çok aranan ve değerli bir Çin yemeği- ait olduğunu gösterdiğini iddia etti.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN TÜR

Meksika’nın Kaliforniya Körfezi’ne özgü bir tür olan Totoaba balığı, 1979’dan beri ABD Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası uyarınca nesli tükenmekte olan türler olarak listeleniyor.

Hem ABD’de hem de Meksika’da federal olarak korundukları için onları almak, bulundurmak, taşımak veya satmak yasa dışıdır.

Ancak CBP’ye göre, nesli tükenmekte olan balıkların bağırsakları “Geleneksel Çin Tıbbında ve Asya kültürel inceliği olarak değerlidir” ve 13 Nisan’da Mariposa ticaret tesisindeki memurlar, bunlardan 270 tanesini dondurulmuş balık filetolarından oluşan ticari bir sevkiyatta saklamış halde buldular.

Yasaklanmış balığın karaborsa ticareti kazançlı bir ticarettir ve Totoaba’nın bağırsağı Çin’deki yüksek değeri nedeniyle “su kokaini” olarak adlandırılır.

Zenginlerin, bu kurutulmuş keselerden biri için milyonlarca lira vermeye istekli olduğu bildiriliyor.

Kaçakçılık girişimi şu anda ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi ve İç Güvenlik tarafından soruşturuluyor.

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