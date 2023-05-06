Al Jazeera, Türkiye’deki konut krizini yazdı: ‘Ev almak artık bir hayal’

Dünya basını Türkiye’deki seçimleri yakından takip ederken bir yandan da giderek ağırlaşan ekonomik krize dikkat çeken haberler yayınlıyor. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Türkiye’de milyonlarca kişiyi etkileyen konut krizini mercek atına aldı.

Sozcu.com.tr

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Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, 14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye'de yaşanan konut kriziyle ilgili ayrıntılı bir haber yayınladı.

“Ev sahibi olmak bir hayal” başlıklı haberde, Türkiye'nin ekonomik kriz ortamında tam da seçimlere giderken çok büyük bir konut krizi yaşadığı, resmi rakamlara göre ev fiyatlarının bir yılda yüzde 141 arttığı belirtildi.

Al Jazeera'ye konuşan İstanbullu bir kişi, Bostancı'da yaşadıkları evin kirasının yüzde 147 artışla 4650 TL'den 11500 TL'ye yükseldiğini söyledi. Yakın zamanda işini kaybettiğini anlatan Serhan isimli kişi, eşinin maaşının ancak kiraya yettiğini, 7 yaşında bir oğulları olduğunu ve şu anda işsizlik maaşıyla geçindiklerini anlattı.

‘EKONOMİK KRİZDE ERDOĞAN’IN SINAVI’

Al Jazeera, bu sorunun şu anda birçok Türk'ün hayatını etkilediğine, özellikle son bir yılda ağırlaşan enflasyon ve ekonomik kriz ortamında yapılacak seçimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açısından bir sınav olacağına dikkat çekti.

Konut maliyetlerinin yüksek enflasyonun bile üzerinde olduğu kaydedilen haberde, konut fiyatları hızla yükselirken satışların düştüğü, martta konut satışlarındaki düşüşün geçen yıla oranla yüzde 21'i bulduğu aktarıldı. Kira fiyatlarındaki artışın ise geçen yıla göre yüzde 157 olduğuna dikkat çekilen haberde, hükümetin seçim öncesi konut krizini hafifletmek için uğraştığı kaydedildi.

Erdoğan'ın seçim öncesi iki büyük inşaat projesini duyurduğunu kaydeden Al Jazeera, buna karşın satın alma gücündeki hızlı düşüşün birçok kişinin belini büktüğü yorumunu yaptı.

‘MERKEZİ BİR YERDE TEK BAŞINA YAŞAMAK İMKANSIZ’

Bora isimli bir mühendis, kirasının bir anda 4 bin TL'den 10 bin TL'ye yükseldiğini, makul fiyatlara yeni ev bulmanın neredeyse imkansız olduğunu ve kiracıların kendilerini güvende hissetmediğini söyledi.

Al Jazeera'ye konuşan İstanbullular, bir ev almanın kendileri için artık hayal olduğunu ifade etti. 42 yaşındaki Çağan isimli bir kişi de 20 yıldan uzun süredir çalıştığını, merkezi bir yerde tek başına yaşamanın kendisi için artık imkansız hale geldiğini belirtti.

Al Jazeera, uzmanlara göre TL'nin değer kaybetmesi sonucu konut yatırımlarının artmasıyla ve yabancılara ev satışıyla birlikte ev fiyatlarındaki artışın devam edeceğini ve bu durumun krizi daha da derinleştireceğini yazdı.

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