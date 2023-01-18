Alım gücü azaldı, ülkede binlerce hemşire grev kararı aldı

İngiltere'de binlerce hemşire, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle iki günlük greve gitti.

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Ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunan ve hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasına bağlı hemşireler, 55 vakıf hastanesinde 2 gün sürecek iş bırakma eylemi başlattı.

HÜKÜMET GÖRÜŞMELERİ REDDETTİ

RCN’den yapılan açıklamada, hükümet yetkililerinin resmi müzakerelere katılmayı reddettiği, dolayısıyla “grevlerin tercih edildiği” belirtildi.

RCN Sendikası Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Pat Cullen da konuya ilişkin, “Hemşireler grev yaptığı için insanlar ölmüyor. İnsanlar öldüğü için hemşireler grev yapıyor. NHS’de (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) durum bu kadar vahim. İngiltere Başbakanının, sistemin geleceği için bir mücadeleye öncülük etmesinin tam zamanı.” açıklamasında bulundu.

HASTANELERİN DÖRTTE BİRİ ETKİLENECEK

İngiltere’deki hastanelerin yaklaşık dörtte birini etkilemesi tahmin edilen grevde, acil bakım ve kanser tedavisi hariç binlerce randevunun ertelenmesi öngörülüyor.

RCN sendikası, 16 Ocak’ta, ay sonuna kadar müzakerelerde ilerleme sağlanamazsa 6-7 Şubat’ta tekrar grev yapılacağını bildirmişti.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da on binlerce hemşire, 15 ve 20 Aralık 2022’de greve gitmişti.

RCN sendikası, yüzde 19’luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu savunuyor. (AA)

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