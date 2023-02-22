Alman bakanlardan deprem bölgesine ziyaret

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser, gönüllü Alman doktorlar tarafından kurulan tıbbi hizmet çadırını da ziyaret etti.

Sozcu.com.tr

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İçişleri Bakanı Nancy Faeser, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.

Pazarcık Atatürk Parkı’ndaki çadır kenti ziyaret eden Baerbock ve Faeser, Pazarcık’ta koordinatör vali olarak görevlendirilen Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’ndan bilgi aldı. Çadır kentteki vatandaşlarla ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın adı verilen Kızılay çadırındaki çocuklarla görüşen Baerbock ve Faeser, gönüllü Alman doktorlar tarafından kurulan tıbbi hizmet çadırını da ziyaret etti.

‘KELİMELERLE İFADE EDİLEMEZ’

Baerbock ve Faeser, daha sonra ilçe merkezindeki enkaz bölgelerini gezdi, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Burada yaşananları görmek için geldiklerini belirten Baerbock, “Bu deprem felaketinin boyutu, burada olsanız bile kelimelerle ifade edilemez” dedi.

Dün de bölgede deprem meydana geldiğini ve insanların geceyi araçlarında geçirdiğini hatırlatan Baerbock, kendilerinin de depremi hissettiklerini söyledi. Baerbock, burada uluslararası yardımın ne kadar önemli olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Çadır, tıbbi malzeme, gıda yardımı, battaniye ve jeneratörler için Alman hükümeti olarak 50 milyon avro daha yardım sağladıklarını aktaran Baerbock, böylelikle Almanya’nın depremzedelere yönelik yardımının 108 milyon avroya ulaştığını ifade etti.

Almanya İçişleri Bakanı Faeser de depremzedelerle dayanışma için geldiklerini, burada sadece üzüntüyü değil yardımın ne kadar iyi ulaştığını da gördüklerini ifade etti. Birçok kişinin Türkiye’deki depremzedelere gönüllü olarak yardım gönderdiğini vurgulayan Feaser, “Bu gerçekten Almanya’daki insanlarla Türkiye’deki insanlar arasındaki derin bağı gösteriyor” dedi.

Almanya’da akrabası olanlar için 90 günlük Schengen vizesi ile Almanya’ya gitmeleri için bir imkan sağladıklarını anlatan Faeser, bunun özellikle travma yaşamış ve yaralı olanlar için ek bir yardım olduğunu ifade etti. Faeser, Türk makamlarının pasaportlarını kaybedenlere çok yardımcı olduğunun kendisine anlatıldığını söyledi. (AA)

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