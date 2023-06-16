Almanya Başbakanı NATO tatbikatında Türk askerleriyle bir araya geldi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türk F-16 filosunda görevli askerlerle bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya’da süren NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı Air Defender 2023’ü ziyaretinde, Türk F-16 filosunu komuta eden Birlik Yer Değiştirme Komutanı Hava Pilot Kurmay Albay Ersin Özmen ve beraberindeki askerlerle bir araya geldi.

Tatbikatın düzenlendiği Almanya’nın kuzeyinde bulunan Jagel Askeri Hava Üssü’ne giden Scholz, burada Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 personelini, tatbikata katılmalarından dolayı tebrik edip başarılar diledi. Albay Özmen de misafirperverlikleri için Scholz’a teşekkür etti.

Tatbikatta görev alan uçakları inceleyen Scholz, yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın bir dönüm noktası olduğunu yineleyerek “Çünkü bu, güçlü bir ülkenin, eğer gücü varsa topraklarının bir kısmını ya da tamamını ele geçirmek için komşusunu işgale hazır olduğunun bir ifadesidir. Hepimiz bunun artık böyle olmaması, sınırların dokunulmaz olması ve zorla değiştirilememesi gerektiği konusunda hemfikiriz” dedi.

Tatbikatın aynı zamanda tüm katılımcı ülkeler arasında işbirliğin nerede yoğunlaştırabileceğini ve teknik gelişmeleri nerede kullanabileceğini öğrenmek için fırsatlar olduğunu da dile getiren Scholz, tatbikatta görevli ABD’li askerlerle de sohbet etti.

Almanya’nın ev sahipliğinde Türk Hava Kuvvetleri dahil 25 ülkeden 250 uçağın katıldığı NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı “Air Defender 2023” 23 Haziran Cuma günü sona erecek. (AA)

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