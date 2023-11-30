Almanya, Kuveyt Türk Bankası iştiraki KT Bank’a kayyum atadı

Almanya’nın BDDK'sı, Ziraat Bankası'nın ardından Türkiye merkezli Kuveyt Türk Bankası’na da kayyum atadı. Başında, çifte maaşlı AKP’li bir bürokratın bulunduğu Kuveyt Türk Bankası'nın iştirakine kayyum atama gerekçesi olarak, "Kara paranın aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi" gösterildi.

Ali GÜLEN

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Türkiye’deki Kuveyt Türk Bankası'nın Almanya Frankfurt'taki iştiraki olan KT Bank'a, Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) tarafından kayyum atandı.

Bir süre önce, kara para ile mücadele yasalarını ihlal ettiği için uyarılan bankaya Bankacılık Kanunu (KWG) ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nın (GWG) 25 a ve 25 a’nın birinci maddesi gereğince yasal işlem yapılırken, denetim görevini yapmayan bir bankacıya da 7500 Euro idari para cezası da kesildi.



ÖZEL TEMSİLCİ BU İŞE BAKACAK

BaFin'den yapılan resmi açıklamada, “Mali düzenleyici olan BaFin, KT Bank'ın ticari işlemlerini yasalara uygun hale getirmesi talimatını verdi. Bu aynı zamanda, kara parayı aklama ve terörün finansmanını önlemeyi amaçlayan güvenlik sistemleri için bir gereklilik olarak yapıldı. Atanan özel temsilci (Sonderbeauftragter- Kayyum), bankanın istenen bu şartları yerine getirip getirmeyeceğini izleyecek, denetleyecek” denildi.

BaFin ayrıca bankadan, bu işletmesel eksiklikler giderilinceye kadar öz sermaye bulundurması talimatını da verdi.

MÜŞTERİLERİ DE KORUMALI

Açıklamada, bankanın sadece kendi iç düzenini, kredi ve diğer işlemlerini düzenlemesini değil, aynı zamanda müşterilerin temerrüt risklerinin de kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

23 Kasım'da kayyum ataması yapılan KT Bank, Kuveyt Türk Bankası A.Ş.‘nin yüzde 100 iştiraki ve bankanın yüzde 18,72 hissesi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Hisselerin yüzde 62,24'ü Kuveyt Türk Finans Kurumu'na, yüzde 9'u İslam Kalkınma Bankası'na ve yüzde 9'u da Wafra Inc.‘e ait.

KT Bank'ın başında bulunan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı olarak da görev yapıyor ve çift maaş alıyor. KT Bank'ta Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü ise Sinan Aksu temsil ediyor.

ZİRAAT'İN KAYYUMU DEVAM EDİYOR

BaFin, Ziraat Bankası‘nın Almanya iştiraki Ziraat Bank Int. AG'ye “ticarî işlemler ve kredilerde usulsüzlükler” sebebiyle 4 Nisan 2022'de kayyum tayin etmişti.Ziraat Bank Int. AG'nin, Almanya Bankacılık Kanunu'nun 25 a (2) maddesini ihlal ettiği belirtilmişti.

Bu kayyum halen görevde ve Almanya'daki şubelerin kredi verme izinleri kaldırıldı. Şubeler sadece Türkiye'ye “işçi dövizi havalesi” yapıyor.

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