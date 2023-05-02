Almanya’da 1 Mayıs gösterisinde arbede çıktı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sol grupların düzenlediği eylemde, polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

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Neukölln ilçesinde Boddin Caddesi’nde toplanan binlerce kişi, daha sonra Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı’na doğru yürüdü. Eylem boyunca göstericiler, polis aleyhine sloganlar attı.

Gösteriyi organize edenler, Kottbusser Tor Meydanı’na geldiğinde polisin yoğunluğunu gerekçe göstererek yürüyüşü erkenden sonlandırdı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA

Daha sonra burada polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. Polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Yürüyüş çerçevesinde 6 bin 300 polis görev aldı. Polis, eyleme 12 bin kişinin katıldığını ifade ederken, gösteriyi organize edenler bu sayının 20 bin olduğunu iddia etti. (AA)

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