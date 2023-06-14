Almanya’da bir ilk: ‘En büyük tehdit Rusya’

Almanya tarihindeki ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde Rusya'yı en büyük tehdit olarak niteledi.

Sozcu.com.tr

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Almanya tarihindeki ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi’ni açıklarken; Rusya’yı Avrupa için en büyük tehdit olarak nitelendirdi. Almanya söz konusu belgede ayrıca siyasi hedeflerine ulaşmak için ekonomik gücünü kullanmaya çalışan Çin ile artan rekabet konusunda uyarıda bulunuldu.

Söz konusu belge, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana bir buçuk yıl içinde güvenliği ekonomik çıkarlardan daha öncelikli hale getiren Berlin’in dış politikasına yönelik genel bir bakış açısı ortaya koyuyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz belgenin tanıtımında yaptığı konuşmada, “Bu, Almanya’da güvenlik politikasını yürütme şeklimizde ciddi bir değişiklik” dedi.

Söz konusu belgede ayrıca iklim değişikliğinden tedarik zinciri aksaklıklarına kadar birçok tehdit de ele alındı. (Reuters)

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