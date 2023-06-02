Almanya’da Ece Sarıgül’ü öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
Almanya'nın Ulm kentinde 5 Aralık 2022'de okula giden Ece Sarıgül'ü öldüren ve arkadaşı Nerea M'yi yaralayan Eritreli saldırganın yargılanmasına başlandı.
Ulm Bölge Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, sanık hakkında hazırlanan iddianame okundu.
İddianamede, 27 yaşındaki Eritreli sığınmacının, evlilik yapmak amacıyla 5 Aralık’ta yabancılar dairesindeki çalışanları pasaport düzenlemeye zorlamak için bıçakla yola çıktığı kaydedildi.
Sanığın, elindeki bıçağı gördükleri ve polisi arayacaklarını düşündüğü Ece Sarıgül ile arkadaşı Nerea M’yi bıçakladığı aktarıldı.
İddianamede, kızların, saldırganın üzerindeki bıçağı fark etmedikleri belirtildi.
Saldırıda 14 yaşındaki Ece Sarıgül hastanede hayatını kaybederken, 13 yaşındaki arkadaşı ağır yaralı kurtuldu. Kararın 4 Temmuz’da verilmesi bekleniyor.
Ulm kenti yakınlarındaki İllerkirchberg beldesinde 5 Aralık 2022’de Eritreli bir saldırgan, okula giden Ece Sarıgül’ü bıçaklayarak öldürmüş ve arkadaşı Nerea M’yi yaralamıştı. (AA)