Almanya’da Türk işçilerin kavgası kanlı bitti

Almanya’nın Sindelfingen kentinde lüks Mercedes’lerin üretildiği tesis kana bulandı. Bir Türk, iş anlaşmasını uzatmayan şefleri Ayhan B. (44) ile Özkan K.‘yı (44), önce bıçakla tehdit etti, ardından evden getirdiği tüfekle vurup öldürdü. Katil zanlısı ile iki şefin bir gün önce tartıştığı öne sürüldü.

Ali GÜLEN

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Almanya'nın Sindelfingen kentinde bulunan dev Mercedes fabrikasında silahlar konuştu.

Türkiye kökenli bir işçi, taşeron firmasındaki anlaşması uzatılmadığı için şefi ve başka bir çalışanı vurdu. Ayhan B. (44) ile Özkan K. (44) can verdi. Bir başka Türk de yaralandı. 53 yaşındaki katil zanlısı ise gözaltına alındı.

BİR GÜN ÖNCE BIÇAK DAYAMIŞ

Olay bu sabah 07.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün Konyalı şefiyle tartışan 53 yaşındaki saldırgan, şefin boğazına bıçak dayadı. Bir gün önceki olayın, saldırganın iş akdinin uzatılmaması nedeniyle çıktığı, tartışmanın büyüdüğü ve işe siyasetin de girdiği öne sürüldü.

Alman basını, Türkiye'deki seçimler yüzünden tartışmanın başladığını öne sürüyor.

SABAH SİLAHLA GELDİ

Öfkeli saldırgan bu sabah da, bir silahla, Mercedes'in lüks markaları olan Maybach, Mercedes S, EQS gibi modellerin üretildiği 56. fabrikaya geldi. Burada lojistik bölümüne geçen saldırgan, hem şefini hem de onun yardımcısını kurşun yağmuruna tuttu. İki kişi de yüzlerinden ve sırtlarından aldıkları kurşunlarla yere yığıldı.

KATİL OLAY YERİNDE YAKALANDI

Konyalı iki Türk'ten biri hemen can verdi. Diğeri helikopterle hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Saldırgan polis tarafından yakalandı.

Olaydan sonra işçiler Gottliebs- Daimlerstr. 5 numaradaki fabrika önünde, polisin işini bitirmesini bekledi. Mercedes'teki bu çifte cinayet Alman medyasında manşetlerde yer aldı.

Öte yandan olayın asıl nedeninin siyasi olmadığı; iş anlaşmasının uzatılıp uzatılmaması ile başladığı, tarafların birbirine daha sonra siyasi görüşleri yüzünden de kızmaya başladığı aktarıldı. Türk işçiler, Mercedes'le lojistik anlaşması bulunan firmanın sahipleri ile katil zanlısı çalışanın anlaşamadığını, daha önce de aralarında bu yüzden husumet olduğunu belirtti.

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