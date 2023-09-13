Altı Türk’ün infazında yeni bilgiler: Dikkat çeken bağlantı

Yunanistan'da önceki gün yaşanan silahlı saldırı sonucunda 6 Türk'ün infaz edilmesi sonrasında olay büyüyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan'ın turistik bölgelerinden Lutsa'da (Artemida) önceki gece yaşanan silahlı saldırı yarattığı etki giderek büyüyor…

Bir otomobildekilere yönelik silahlı saldırının ardından 6 kişi yaşamını yitirirken, ölenlerin Türk olduğu tespit edilmişti.

Farklı gruplara mensup çete üyelerinin çatıştığını tahmin eden Yunan polisi soruşturmayı derinleştirirken yeni bilgiler de geldi…

Yunan medyası, önceki gün yaşanan saldırı ile Ağustos ayının başında Fransa’nın Chatonnay bölgesinde yaşanan ve iki kişinin öldüğü silahlı saldırı arasında bağ olduğunu iddia etti. Fransa’da yaşanan olayda sahte Bulgar kimliği olan iki Türk vatandaşı ölü bulunmuştu. Öldürülenlerden biri kafasından ve göğsünden 12 kere vurularak öldürülmüş, diğeri ise tek kurşunla vurularak öldürülmüştü.

DALTON ÇETESİNİ İŞARET ETTİ

Fransa’da öldürülen iki Türk, Airbnb üzerinden kiraladıkları evde bulunurken Fransız Le Point gazetesi, Türk mafya Barış Boyun’un yönettiği Dalton çetesini işaret etmişti. Yunan medyasında yer alan haberlerde dün Yunanistan’da öldürülenlerin Boyun’un çetesine mensup olduğu iddia edildi.

Öldürülenlerden birinin Doruk B. isimli Türk olduğu belirtilirken birkaç ay önce Türk polisinden kaçtığı da anlaşıldı. Gürcistan’a kaçmaya çalışırken polisten kurtulan ve arkadaşı yakalanmıştı. Polise sorgusunda Doruk B.’nin Yunanistan’a kaçtığı belirtilmişti.

Yunan medyası, önceki gün öldürülen 6 Türk’ün Ağustos ayının başında Yunanistan’a geldiğini belirtirken bunlardan birinin daha önce ülkeye kaçak girmeye çalışırken yakalandığını aktardı. Çete üyelerinin Atina’nın güneyindeki Palaio Faliro’da Airbnb üzerinden ev kiraladığı öğrenilirken, grubun daha sonra Artemida bölgesine yerleştiği de belirtildi.

KALDIKLARI EVE YAKIN YERDE SALDIRMIŞLAR

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea da dikkat çekici bir bilgiyi paylaştı.

Gazete, grubun kaldığı kiralık evin Ethnikis Antistaseos Caddesi’nde kaldıklarını ve öldürüldükleri Akropoleos Caddesi’ne 1 kilometre uzakta olduğunu duyurdu.