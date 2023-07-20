Anbean kaydedildi: Köpek balığı Alman turiste vahşice saldırdı

Son dönemde artan köpek balığı saldırısı haberlerine bir yenisi daha eklendi. Mısır'da şnorkelle yüzen bir kişinin köpek balığı tarafından parçalandığı korkunç anlar anbean görüntülendi.

Sozcu.com.tr

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Derin dalgıçlık sertifikalarını tamamlayan Dan White isimli bir kişi ve nişanlısı, Kızıldeniz’in dibindeyken bir köpek balığının vahşi saldırısına tanık oldular ve olayı çekmeyi başardılar.

İkili, vahşi saldırıya tanık olduklarında, Mısır’daki El Ikhwa Adaları yakınlarında derin dalgıçlık sertifikalarını tamamlıyorlardı.

Bu sırada Oceanic White Tip köpekbalığı, Kızıldeniz’de yüzen bir Alman turisti bacağından ısırdı.

White, BBC’nin “Why Sharks Attack” programına, “Sadece beş metre derinlikteydik, etrafta yüzüyor ve biraz bakıyorduk.”

“Gözümün ucuyla karanlık bir gölge gördüm, ne olduğunu görmek için döndüm ve bunun bir köpek balığı olduğunu anladım. İşte o zaman go pro’yu elime alıp çekime başladım.” dedi.

YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Görüntüler, köpekbalığının, beş kişilik bir grup ve iki eğitmenle birlikte suda bulunan White’a doğru ilerlediğini gösteriyor.

Sonra niyetini değiştiren köpekbalığı, başka bir grubun üyesi olan Alman turiste yöneldi. Bacağını ısıran ve baldır kasını tamamen koparan köpek balığı suda kan bulutu yarattı.

Isırmanın ardından turist sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Bacağının kesilmesi gerekmese de baldırı tamamen paramparça olmuş, baldır kasları ve kemiği yok edilmişti.

BAŞKA ÖLÜMLER DE VAR

Kızıldeniz’de insanları hedef alan köpekbalığı saldırıları nadiren görülse de son dönemde arttı.

Mısır Çevre Bakanlığı, bir Rus’un Kızıldeniz kıyısındaki tatil merkezlerinden Hurghada yakınında köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Geçen sene iki turist kadın da Hurghada’da köpekbalığı saldırısı sonucu birkaç gün arayla hayatını kaybetmişti.

Bu yaz sık sık medyaya konu olan köpek saldırısı haberleri arasında 68 yaşındaki Elisabeth Sauer’in 2 Temmuz 2022’de Kızıldeniz’de sığ sularda şnorkelle yüzerken bir kaplan köpekbalığı tarafından vahşice öldürülmesi de bulunuyor.

Başka bir turist olan 44 yaşındaki Roxana Donisan’ın parçalanmış kalıntıları da Mısır tatil beldesinin açıklarındaki sularda bulundu.



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