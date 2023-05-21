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Ankara karşıtı ABD’li siyasetçiden seçim, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu

ABD Kongresi'nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez, Türkiye ve Yunanistan'daki seçimlerle ilgili konuştu. Menendez, ilk tur oylama sonrasını değerlendirerek olası senaryolarla ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
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Ankara karşıtı ABD’li siyasetçiden seçim, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu

Sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetinin hamlelerini eleştirdiği açıklamalarla gündeme gelen ABD’li siyasetçi Robert Menendez yeni açıklamalarda bulunarak Türkiye ve Yunanistan’daki seçim süreçlerini değerlendirdi.

ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak da tanınan Menendez, New York’ta konuştu… Geçen hafta gerçekleşen ilk tur oylamanın ardından bu hafta Yunanistan’da da seçimler olduğunu belirten Menendez, “Umarım seçimlerden sonra her şey daha iyi olur. Seçimlerden öte iki ülkenin de barış ve berekete şiddet yoluyla değil güvenlik yoluyla ulaşmayı öğrenmeleri gerekiyor” yorumunu yaptı.

Türkiye’deki seçimlerle ilgili konuşan Menendez, “Türk halkı liderlerini seçiyor. Ben ilk turda elde edilen bu sonuçta muhalefetin halen Türk seçmenin kararı üzerinde etki etme yeteneği olduğunu görüyorum. Fakat bunu yapabilme etkileri dar” dedi.

“ERDOĞAN KAZANMAK İÇİN…”

Menendez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden hakkındaki sözlerini de değerlendirdi. Menendez, “Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanmak için gerekli olan her şeyi yapar. Türkiye’de çok katmanlı bir süreç var. Medyayı kontrol ediyor, muhalifler hapiste. Ülkeyi yönetme hedeflerini desteklemek için avantaja sahip” yorumunu yaptı.

Seçimden çıkacak sonuca göre Türkiye’nin nasıl hareket edeceğinin merak konusu olduğunu söyleyen Menendez, “Her zaman istediğimiz gibi bir NATO müttefiki mi olacak yoksa tam tersi mi olacak? Bunu göreceğiz” dedi.

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