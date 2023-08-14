Abone Ol

Arjantin seçiminde aşırı sağ şoku

Arjantin'de ön seçimlerin galibi aşırı sağcı Milei oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Arjantin seçiminde aşırı sağ şoku

Arjantin’de ekim ayında düzenlenecek genel seçimler öncesi yapılan ön seçimlerde en çok oyu aşırı sağcı popülist aday Javier Milei aldı.

Ülkede dün düzenlenen ön seçimlere eski ABD Başkanı Donald Trump’a hayranlığını sıklıkla dile getiren Milei damgasını vurdu.

Oyların yüzde 92’si sayıldı. İlk sonuçlara göre Milei, beklenmedik şekilde oyların yüzde 30’unu aldı. Milei’yi yüzde 28 ile ana muhalefet bloku, yüzde 27 ile şu an iktidarda olan “Peronist” ittifakı takip etti.

Aşırı sağcı ve popülist görüşleriyle bilinen Milei, Arjantin Merkez Bankasının kapatılmasını savunuyor. Ayrıca Milei, iklim değişikliğinin yalan olduğunu, insan organlarının satışının legal olması gerektiğini ve silahların serbestleştirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Arjantin’de genel seçimler 22 Ekim’de düzenlenecek. Ülkede düzenlenen ön seçimlerin sonuçları ise genellikle genel seçimlerin sonuçlarıyla benzer oluyor. (AA)

Arjantin aradığı doları Katar'da bulduİlginizi ÇekebilirArjantin aradığı doları Katar'da bulduArjantin'in radikal sağcı başkan adayı daha sert kemer sıkma istiyorİlginizi ÇekebilirArjantin'in radikal sağcı başkan adayı daha sert kemer sıkma istiyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam