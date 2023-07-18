Artış tespit edildi: İngiltere’de uyuşturucu tespiti için atık su analizi

Ulusal Suç Dairesi'nin analizine göre, Birleşik Krallık'ın bazı şehirlerinde kokain kullanımı yalnızca bir yıl içinde dörtte bir oranında arttı.

Sozcu.com.tr

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Teşkilatın genel müdürü Graeme Biggar, uyuşturucu kullanımının kapsamı hakkında daha net bir fikir vermek için artık rutin olarak atık su incelemeleri yapıldığını açıkladı.

Tüketilen ilaçların miktarını ve türünü değerlendirmenin çok daha iyi bir yolu olduğunu söyleyen Biggar, geçmişte kamuoyu araştırmalarına ve ele geçirilen uyuşturucuların sayısından tahminler çıkarıldığını belirtti.

Analizler Londra, Birmingham, Manchester ve Liverpool gibi şehirlerde yapılırken çıkan sonuçlara göre, atık su analizi bazı bölgelerde kokain kullanımının yüzde 25 arttığını gösterdi.



Geçen yıl kokain fiyatı nispeten düşüktü ve kullanımdaki büyük artışı açıklayabilecek bir arz bolluğu olduğu açıklandı.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK PAZARI

Biggar, Birleşik Krallık’ın Avrupa’nın en büyük kokain pazarı olmaya devam ettiğini ve kurum istihbaratının geçen yıl dünya çapında 250 ton A sınıfı uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladığını ve el konmasaydı bunların önemli bir kısmının Birleşik Krallık’a gönderileceğini söyledi.

Müdür, Birleşik Krallık’ta her yıl 120 tona yakın kokain ve 40 tona yakın eroinin tüketildiğini ekledi.

Birleşik Krallık’ta yılda 4.500 uyuşturucu ölümü görülüyor ve fentanil veya diğer sentetik opioidlerin öne geçmesi, durumu “önemli ölçüde daha kötü” hale getirebilir.

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