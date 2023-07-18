Aşırı sıcaklar kavurmaya devam ediyor… Tatil yerleri tahliye ediliyor

Aşırı sıcaklar özellikle Avrupa'da etkisini göstermeye devam ediyor. Daha önce benzeri görülmemiş ve haftalarca sürmesi beklenen sıcaklar konusunda yetkililer de kırmızı alarm vermiş durumda. Sıcaklığın bugün 47C'ye ulaşması beklenirken tatil bölgelerinden de binlerce kişi hem aşırı sıcaklar hem de orman yangınları nedeniyle tahliye ediliyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçen hafta itibarıyla etkisini gösteren sıcak hava bir süre daha kavurmaya devam edecek gibi görünüyor. Yetililer Sardinya’da bugün havanın 47C’ye ulaşarak en yüksek sıcaklıkların görülebileceğini ve iki yıl önce Sicilya’da belirlenen 48.8C’lik Avrupa rekoruna yaklaşılmasını bekliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü yetkilileri aşırı sıcakların bazı yerlerde ağustos ayına kadar devam edebileceğini tahmin ediyor. BM ise kuzey yarımkürenin bazı bölgelerinde yeni sıcaklık rekorlarının kırıldığını söyledi.

İtalya Meteoroloji Derneği Başkanı Luca Mercalli de “48.8C’lik rekor kırılmasa bile, eşi benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgası görüyoruz” dedi.

ORMAN YANGINLARI BAŞLADI

Aşırı sıcaklar sadece insanları değil, doğayı da oldukça olumsuz yönde etkiliyor. Orman yangınları artarken son olarak İsviçre’de çıkan yangında polis çok sayıda dağ köyünün boşaltılması emrini verdi. Yaklaşık 200 itfaiyeci, ordu ve polis alevleri söndürmek için çalıştı.

Pazartesi günü 44C sıcaklık kaydeden Yunanistan’da ise başkent Atina’dan sadece 30 mil uzakta başlayan orman yangını güneye Lagonisi, Anavyssos ve Saronida sahil beldelerine doğru sıçradı ve yetkililer bölgenin tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Popüler sahil kasabası Loutraki yakınlarındaki Korint yakınlarında da ikinci bir orman yangını çıktı. Kasabanın belediye başkanının verdiği bilgilere göre; yetkililer şimdiye kadar 1.200 çocuğu bölgedeki tatil kamplarından kurtardı.

Yaklaşık 150 itfaiyeci, yedi su bombalama uçağı ve dört helikopterin, Romanya’dan 30 acil servis çalışanıyla birlikte her iki yangında da mücadele ettiği bildiriliyor.

İtfaiye sözcüsü Yiannis Artopios, kuvvetli ve değişken rüzgarların her iki yangının da söndürülme çalışmalarını yavaşlattığını söyledi: “Koşullar sürekli değişiyor. Birden fazla tahliye emri verdik.”

Sicilya’nın Catania kentinde de pazar günü geç saatlerde çıkan yangın nedeniyle havalimanı çarşamba gününe kadar kapatıldı. İtfaiyeciler, çağrıldıktan yaklaşık 90 dakika sonra yangını kontrol altına almayı başardıklarını söylediler.

İspanya’da da orman yangını riski konusunda uyarılar yapıldı ve ülke genelinde gece sıcaklıkların 25C’nin altına düşme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Ayrıca sıcak hava dalgasının daha da yoğunlaşması bekleniyor.

Yetkililer, bu arada La Palma adasında, sıcak hava dalgasının ardından kontrolden çıkan orman yangını nedeniyle en az 4 bin kişinin tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Cumartesi günü başlayan yangın, yaklaşık 4.600 hektarlık bir alanı yaktı ve yaklaşık 20 ev ve binayı yerle bir etti.

İSPANYA, İTALYA VE YUNANİSTAN’DA REKOR BEKLENİYOR

Yetkililer, önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesini bekliyor. İtalya’da 48.8C’nin üstünde bir sıcaklığın yaşanması beklenirken, İspanya ve Yunanistan’da da rekor seviyelere ulaşılabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü, muhtemelen Güney Avrupa’nın bazı bölgelerinde ağustos ayına kadar sıcak havanın etkili devam edeceğini söyledi.

YETKİLİLER UYARDI, SOKAKLAR VE PLAJLAR BOŞ KALDI

Aşırı sıcaklar turizmi de etkiledi. Daily Mail’in haberine göre İngiliz yetkililer, tatil için özellikle Türkiye, İtalya, Yunanistan ve İspanya’yı tercih eden vatandaşlarını da uyardı. Hatta hafta sonuna kadar Türkiye’nin Antalya kentinde sıcaklığın 45C’ye ulaşacağını belirterek bu bölgedeki vatandaşlarına bilgi verdi.

İspanyol şehirlerinde ise sokaklar boşaldı; turistler Sevilla’ya sığınırken, Madrid yol temizleme hizmetlerini askıya aldı ve dayanılmaz sıcaklıklarda evsizlere sığınak sağladı. Portekiz’de ise tatilciler sıcaklar nedeniyle plajları boş bıraktı.

Ve İtalya’da turistler, yazın en yoğun ve aynı zamanda tüm zamanların en yoğun sıcak hava dalgalarından birine hazırlanmaları konusunda uyarıldı.

16 ŞEHİR İÇİN KIRMIZI UYARI

İtalya’nın Sardinya adasında sıcaklıkların 49C’ye ulaşabileceği tahmin ediliyor. 48.8C’lik önceki rekor, 11 Ağustos 2021’de Sicilya’nın Floridia kasabasında kaydedilen 48.8C’lik önceki rekora yaklaşılması bekleniyor. Sağlık yetkilileri de sıcaklıkların rekor kıran 43C’ye yükselmesinin beklendiği Roma dahil 16 şehir için kırmızı hava uyarısı yayınladı.

Kırmızı hava uyarısı, sıcaklığın tüm nüfus için sağlık riski oluşturduğu anlamına geliyor.

İtalya hava durumu servisi Meteo.it pazar günü, “Günden güne tüm ülkeyi kaplayacak şiddetli bir sıcak fırtınaya hazırlanmamız gerekiyor. Bazı yerlerde eski sıcaklık rekorları kırılacak” dedi.

İtalya Sağlık Bakanı Orazio Schillaci, insanların Roma’yı ziyaret ederken dikkatli olmaları gerektiğini söyledi: “Kolezyum’a 43C olduğunda gitmek, özellikle yaşlı bir kişi için tavsiye edilmez.”

Dünya 1800’lerin ortalarından bu yana ortalama yaklaşık 1.2C ısındı. Haziran ayında, küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. Antarktika deniz buzu, uydu gözlemlerinin başlamasından bu yana, ortalamanın yüzde 17 altında, ayın en düşük seviyesine ulaştı.

İlginizi Çekebilir Aşırı sıcaklara bağlı ölümler yeni normal haline gelebilir

İlginizi Çekebilir Aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma koşulları esnetildi

İlginizi Çekebilir Sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? Aşırı sıcaklar bunalttı...

İlginizi Çekebilir Aşırı sıcaklar nedeniyle Yunanistan'da 6 kişi öldü