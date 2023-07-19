Avrupa aşırı sağından İspanyol Vox’a büyük destek

Avrupa'nın aşırı sağından seçime gidecek İspanya'daki Vox partisine destek büyüyor. Vox'un iktidara yükselişinin AB'deki diğer aşırı sağ partileri de güçlendirmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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İspanya’da 23 Temmuz’da yapılacak erken genel seçimler öncesinde, Avrupa’da aşırı sağ görüşlü hükümetlerin olduğu İtalya, Macaristan ve Polonya’nın başbakanları, benzer ideolojileri paylaştıkları Vox Partisi’ne destek mesajları gönderdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İspanya’da seçimlere kısa bir süre kala Vox ve lideri Santiago Abascal’a destek verdi.

İlk olarak Meloni, Vox’un 15 Temmuz’da Valensiya kentinde düzenlediği mitinge canlı bağlantı yaparak, “23 Temmuz’da, Vox’un yeni ulusal hükümetin oluşumunda öncü ve belirleyici bir rol oynadığı muhafazakar bir yurtsever alternatifin istikrar kazanması hepimiz için çok önemli. Vatanseverlerin zamanı geldi” şeklinde konuştu. Orban ve Morawiecki de 18 Temmuz’da gönderdikleri mesajlarda Vox’a açık destek verdiklerini duyurdu.

İspanya’da anketler, 23 Temmuz’daki genel seçimlerden, mevcut durumda ana muhalefette olan Halk Partisinin (PP) birinci parti çıkacağını ancak Meclis çoğunluğu elde edemeyeceğinden hükümet kurmak için Vox ile koalisyon yapmak zorunda olacağını gösteriyor.

Diplomasi uzmanları, olası bir PP-Vox iktidarının AB içindeki aşırı sağ ideolojileri artıracağını, Ukrayna-Rusya Savaşı, iklim değişikliği, LGBT gibi konularda görüş çatışmalarını büyüteceğini ve Almanya, Portekiz gibi diğer ülkelerdeki aşırı sağ partileri cesaretlendireceğini ileri sürüyor. (AA)

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