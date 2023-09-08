Avrupa Birliği yaptırım listesini genişletti

Avrupa Birliği (AB), Rusya'da ve Ukrayna'da insan hakları ihlallerinde bulundukları gerekçesiyle 6 kişiyi yaptırım listesine ekleyerek Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti.

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AB Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, yaptırım listesine eklenen 4 kişi, Rusya’nın yasa dışı şekilde ilhak ettiği Kırım’da kurulan mahkemelerde görevli hakim ve savcılardan oluşuyor. Bu 4 kişi, Ukraynalı bir gazeteci ve Kırım Tatar Türkü bir kişiye siyasi gerekçelerle ceza verilmesinde rol aldıkları, fikir ve ifade özgürlüğünü ihlal ettikleri belirtildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu 2 kişinin de Ukraynalı gazeteci Vladislav Yesipenko’ya işkence edilmesi, ayrıca Yesipenko ile Kırım Tatar toplumundan bazı kişilerle ilgili soruşturmalardaki rolleri gerekçesiyle yaptırım listesine dahil edildi.

Son eklemelerden sonra AB’nin Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi kapsamında yaptırım uyguladığı kişi sayısı 67’ye çıktı. Listede ayrıca 20 kuruluş bulunuyor.

Yaptırımlar, yaptırım uygulanan kişilerin AB’ye seyahat etmesini yasaklıyor, varlıklarını donduruyor ve onlara fon sağlanmasına yönelik engeller içeriyor. (AA)

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