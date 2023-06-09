Avrupa Konseyi’nden Kavala açıklaması: Türkiye ihraç edilebilir

Avrupa Konseyi, Osman Kavala'nın eylül ayına kadar serbest bırakılmaması halinde Türkiye için üyelikten ihraç da dahil olmak üzere bütün seçenekleri gözden geçireceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala’nın eylül ayına kadar serbest bırakılmaması halinde Türkiye için üyelikten ihraç da dahil olmak üzere bütün seçenekleri gözden geçireceği, Selahattin Demirtaş içinse Kavala’da olduğu gibi ihraç süreci başlatabileceği uyarısında bulundu.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi adına büyükelçiler seviyesinde toplanan Delegeler Komitesi, 5-7 Haziran’da, AİHM hükümlerine üye ülkelerin uymasını denetlemek adına yaptığı toplantılarla ilgili aldığı kararlar konusunda bir açıklama yaptı. Daha önce Kavala ile ilgili “ihlal süreci” başlatan ve AİHM'den aldığı ihlal sürecinin devamıyla ilgili mütalaanın ardından iş insanın serbest bırakılması için Türkiye'ye uyarılarını yineleyen Bakanlar Komitesi'nin son kararında, Ankara'ya yönelik ihtarın dozunun sertleştiği görüldü.

Avrupa Konseyi Sekreteryası'na Kavala kararına uyulmaması konusunda Türkiye'ye karşı alınacak önlemlerle ilgili seçenekler konusunda 12 Temmuz'daki toplantıya kadar hazırlık yapma talimatı verildiği belirtilen açıklamada, iş insanın eylül ayına kadar serbest bırakılmaması halinde bu önerilerin masaya yatırılacağı aktarıldı.

Konuyla ilgili Euronews'e bilgi veren Avrupa Konseyi'nden isminin açıklanması istemeyen bir yetkili, son kararının dil olarak daha öncekilerden daha sert olup, Sekreteryanın tekliflerine göre üyelikten atılma da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin Ankara için artık gündeme gelebileceğine işaret etti.

‘DEMİRTAŞ İÇİN DE İHLAL SÜRECİ BAŞLATILABİLİR’

Kararda, Avrupa Konseyi organlarından ve üye ülkelerden Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye nezdinde temaslarını sürdürmeleri istendi. Bakanlar Komitesi, Demirtaş ile ilgili aldığı kararında ise daha önce Kavala'da olduğu gibi eski HDP Eş-Başkanı'nın davasında da Türkiye aleyhine “ihlal süreci” başlatılabileceği uyarısında bulundu.

Kararda, Anayasa Mahkemesi’nin Demirtaş ile ilgili hükmünün gecikmesinden de “derin üzüntü duyulduğu” kaydedildi. Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da AİHM kararı uyarınca serbest bırakılmasın isteyen Bakanlar Komitesi, eylül ayındaki toplantıda bu iki kişinin serbest bırakılmaması halinde Türkiye aleyhine alınacak önlemlerin gözden geçirileceğini bildirdi.

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