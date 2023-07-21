Avrupa’da Wagner gerilimi… Sınıra asker gönderiyorlar
Putin iktidarına karşı düzenlediği isyanla gündemden düşmeyen Rus paralı asker grubu Wagner’in Belarus'ta konuşlanması ve Belarus askerlerini eğiterek ortak tatbikat yapması bölgede tansiyonu fırlattı.
Rus paralı asker grubu Wagner'in Belarus’ta konuşlanmasının ardından Polonya, sınıra asker gönderme kararı aldı.
Polonya Güvenlik Komitesi, Wagner'in Belarus’taki varlığı nedeniyle askeri birliklerin ülkenin batısından doğusuna kaydırılacağını açıkladı. Güvenlik Komitesi Sekreteri Zbigniew Hoffmann, “Belarus ordusu ile Wagner'in ortak tatbikatı şüphesiz bir provokasyon” dedi ve sınıra konuşlandırılan birliklerin olası bir saldırıyı önlemekle görevli olacağını söyledi.
Polonya'nın Belarus sınırında yaşayanlar ise sürekli silah ve helikopter sesleri duyduklarını ifade ederek Ukrayna’daki savaşının Polonya'ya sıçramasından endişe ettiklerini kaydetti.
Belarus Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Wagner’in Polonya sınırı yakınındaki askeri alanda Belarus kuvvetlerini eğitmeye başladığını duyurmuştu.