Avrupa’yı korkutan hamle: Wagner ve Belarus ordusu sınırda askeri tatbikat yapıyor

Geçen ay Rusya Devlet Başkanı Putin'e başkaldıran paralı asker grubu Wagner'in Polonya sınırına yakın bir bölgede Belarus ordusuyla askeri tatbikat yaptığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Moskova adına aylaca savaşa destek verdikten sonra Haziran’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e isyan eden paralı asker grubu Wagner, Belarus’ta çalışmalarını sürdürüyor.

Belarus lideri Lukaşenko’nun devreye girmesinden sonra Rusya’dan ayrılarak Belarus’a yerleşen Wagner askerlerinin Belarus-Polonya sınırına yakın bir noktada askeri tatbikat yaptığı açıklandı. Wagner askeriyle birlikte Belarus ordusunun ortak askeri tatbikat yaptığı belirtilirken Belarus’ta yaklaşık 10 bin Wagner askerinin olduğu da kayıtlara geçti.

Belarus Savunma Bakanlığı, “Belarus ordusu, Wagner grubu askerleriyle ortak tatbikata devam ediyor” açıklamasını yaptı.



Wagner’in lideri Evgeni Prigojin de dün yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşa katılmayacaklarını fakat Afrika’da aktif olacaklarını söylemişti.

Wagner’in Belarus’a yerleşmesinden sonra Polonya bu ayın başında Belarus sınırındaki güvenlik güçlerinin sayısını artırma kararı almıştı.



İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan yetkililer Wagner’e bağlı askerlerin 22 bininin Ukrayna savaşında yaşamını yitirdiğini açıklarken, 40 bininin ise yaralandığı ve 10 bininin Belarus’a ulaştığını belirtti. Yaklaşık 15 bin Wagner askerinin ise tatilde olduğu öğrenildi.

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