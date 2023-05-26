Azerbaycan’da 2 Ermenistan sabotajcısı gözaltına alındı
Azerbaycan'da, Zengilan istikametinde sınırı geçmeye çalışan 2 Ermeni sabotajcının gözaltına alındığı bildirildi.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı sabotaj grubunun, Zengilan istikametinde sınır ihlali girişiminin Azerbaycan sınır muhafızlarınca engellendiği belirtildi.
Ermeni sabotajcı gruptan 2 kişinin, Azerbaycan sınır muhafızlarınca gözaltına alındığı, grubun diğer üyelerinin ise kaçtığı kaydedildi. (AA)