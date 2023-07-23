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Azerbaycan’da FETÖ operasyonu

Azerbaycan'da, FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyon yapıldığı, aralarında bir siyasi parti liderinin de bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.

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Azerbaycan’da FETÖ operasyonu

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiler doğrultusunda, ülkede FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 5 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden birinin Azerbaycan Demokrasi ve Refah Partisi Kurucu Genel Başkanı Gubad İbadoğlu ile ilişkisinin bulunduğuna yönelik ifade verdiği kaydedildi.

İfade doğrultusunda İbadoğlu’nun ofisinde arama yapıldığı ve önemli belgelerin bulunduğu aktarılan açıklamada, İbadoğlu’nun da gözaltına alındığı ifade edildi. (AA)

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