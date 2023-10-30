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Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ve NATO'nun genişleme süreci hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze’deki çatışmanın bölgeye yayılmasının önlenmesi, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik çabalar, insani yardım koridoru oluşturmanın aciliyeti ve NATO’nun genişleme süreci ele alındı.

Bakan Fidan, görüşmede, Gazze’deki halkın ayrım yapılmaksızın topyekun hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu da vurguladı. (AA)

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