Berlin’de aslan avı devam ediyor: Yetkililer uyardı

Almanya'da dün yapılan "aslan uyarısı" sonrasında başkent Berlin'de endişeli bekleyiş sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nın başkenti Berlin’in güneyinde bir aslan görüldüğüne dair ihbar üzerine yetkililerin arama çalışmaları devam ediyor…

Perşembe sabahı başlayan arama çalışmaları dün bütün gün sürerken akşam saatlerinde de devam etti. Helikopterler ve termal ısı kameralarıyla arama çalışmaları devam ederken yetkililer bölgede yaşayan vatandaşlarına “sokağa çıkmayın” uyarısında bulundu.

Sosyal medyada aslanın görüntüleri paylaşılırken yetkililer aslanın Brandenburg’daki ormanlık alanda bulunduğunu tahmin ediyor. Kleinmachnow Belediye Başkanı Michael Gruber, “Vatandaşların sokağa çıkmamasını tavsiye ediyoruz. Özellikle ormanlık alanda yürüyüş ve koşu yapmayın” dedi.

İki helikopter, drone ve kızılötesi kameraların kullanıldığı arama çalışmalarına yüzlerce polisin yanı sıra lisanslı avcılar ve veterinerler de katıldı. Grubun öncelikli amacı aslanı sakinleştirmek olurken eğer saldırırsa aslanın öldürülmesine onay verildiği aktarıldı.

PETA’DAN TEPKİ GELDİ

Bölgedeki hiçbir hayvanat bahçesi ve sirk “kayıp aslan” açıklaması yapmazken, kaçak aslanın, aslanı evcil hayvan olarak alan bir kişinin evinden kaçtığı tahmin ediliyor. Son yıllarda hayvan hakları örgütleri, Almanya hükümetine talepte bulunarak hükümetin vahşi hayvanların sahiplendirilmemesini talep etmişti.

Hayvan hakları örgütü PETA’dan Peter Hoeffken, “Son 20 yıldır insanların evlerinden kaçan vahşi hayvanların vakalarını gördük. Uyarılarımıza rağmen bu durum değişmedi” dedi.

ASLAN MAFYA BABASININ MI?

Öte yandan Almanya’nın önde gelen medya kuruluşlarından Bild, aslanın bir mafya babasına ait olduğunu iddia etti.

Bild, Almanya’nın azılı mafya gruplarından Remno’nun liderinin yavru bir aslanla geçmişte çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Ahmed Remno konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, aslanın Remno’nun olduğu öne sürüldü.

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